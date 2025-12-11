ORAN 2025 Teknik Destek Programı ile TR72 Bölgesi'nde Kapasite Güçleniyor

ORAN Kalkınma Ajansı 2025 Teknik Destek Programı'nda Sözleşmeler Tamamlandı

ORAN Kalkınma Ajansı, 2025 Yılı Teknik Destek Programı üçüncü dönemi kapsamında TR72 Bölgesi’nin beşeri ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik destek almaya hak kazanan projeler için sözleşme süreçlerini tamamladı. Program, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde çok yönlü kalkınma hedefli projeleri hayata geçiriyor.

Aspir Yağı Analizi ve Kamu Spotu — Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yürütücülüğündeki "Aspir Yağının Diğer Bitkisel Yağlardan Üstün Yönlerinin Tespiti ve Kamu Spotu Oluşturulmasına Yönelik Danışmanlık Faaliyeti" ile aspir yağının besinsel ve fonksiyonel özellikleri bilimsel analizlerle ortaya konulacak. Proje, aspir yağını sağlıklı ve yüksek katma değerli bir ürün olarak konumlandırmayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Siber Güvenlik Eğitimi — Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanacak "Siber Güvenlik Eğitimi" projesi ile siber suçlarla mücadele alanında görev yapan personele yönelik teknik destek sağlanacak. Eğitimlerle bölgedeki güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İmalat Sanayisinde Geleceğin Yol Haritası — Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. tarafından yürütülecek "İmalat Sanayisinde Geleceğin Yol Haritası Danışmanlık Projesi" ile Sivas’taki imalat sanayi firmalarının dijitalleşme, kurumsallaşma, yeşil dönüşüm ve rekabetçilik düzeyleri analiz edilerek firma bazlı yol haritaları hazırlanacak. Proje, sanayinin katma değerli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.

Yeşil Dönüşüm Liderleri Eğiticilerin Eğitimi — Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Yeşil Dönüşüm Liderleri Eğiticilerin Eğitimi Programı" kapsamında öğretmenlere yönelik sürdürülebilirlik, çevre yönetimi ve yeşil dönüşüm eğitimleri düzenlenecek. Eğitimleri tamamlayan öğretmenler, kendi okullarında yeşil dönüşüm uygulamalarına liderlik ederek öğrenciler ve veliler üzerinde çarpan etki oluşturacak.

TR72 Sağlık Turizmi Master Planı — Kayseri Sağlık Turizmi Derneği

Kayseri Sağlık Turizmi Derneği tarafından yürütülecek "Anadolu’nun Şifa Haritası: TR72 Sağlık Turizmi Stratejik Yol Haritası Master Planı" projesi kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin sağlık turizmi potansiyeli analiz edilecek. Kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarının katılımıyla hazırlanacak master plan, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir sağlık turizmi destinasyonu haline gelmesine rehberlik edecek.

Yeşil Dönüşüm ve Karbon Yönetimi — Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygulanacak proje ile üye firmalara ISO 14064 ve GHG Protocol standartlarına uygun karbon ayak izi hesaplama, raporlama ve sürdürülebilirlik yol haritası desteği sağlanacak. Proje, firmaların AB Yeşil Mutabakatına uyum sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

Yozgat OSB Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi ile gerçekleştirilen fizibilite çalışması kapsamında Yozgat OSB’nin Atıksu Arıtma Tesisi için teknik ve idari fizibilite çalışması yürütülüyor. Çalışmanın ardından projenin dış kaynakla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor.

ORAN Kalkınma Ajansı, bu projeler aracılığıyla TR72 Bölgesinde rekabet gücü yüksek, çevresel duyarlılığı artmış ve dijitalleşme sürecini tamamlayan bir kalkınma yapısının oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

ORTA ANADOLU (ORAN) KALKINMA AJANSI, TR72 BÖLGESİ’NİN BEŞERİ VE KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK 2025 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJELER İÇİN SÖZLEŞME SÜREÇLERİNİ TAMAMLADI.