Ordu'da sanayinin tek kız çırağı: 17 yaşındaki Dilem'in azmi

Ordu'da sanayinin tek kız çırağı: 17 yaşındaki Dilem Selis

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir oto bakım atölyesinde çalışan 17 yaşındaki Dilem Selis, çalışma azmi ve kararlılığıyla hem ustalarının hem de çevresinin takdirini topluyor. Çocukluk hayalinin peşinden giden genç kız, sanayinin tek kız çırağı olarak dikkat çekiyor.

Mesleğe yönelişi

Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi 10. sınıf öğrencisi Dilem, küçük yaşlardan bu yana araçlara ve oto bakımına ilgi duydu. Bir dönem tır ve uzun yol otobüsü şoförlüğü hayali kuran Selis, zamanla bu mesleğin kendisine uygun olmadığını düşünerek tercihini sanayi ve mekanik alanından yana kullandı. Yaklaşık 2 yıldır farklı atölyelerde çıraklık yapan Selis, şu anda bir oto bakım servisinde çalışıyor.

Günlük işleri ve mesleki hedefleri

Dilem yaptığı işten büyük keyif aldığını ve mesleğini severek icra ettiğini söylüyor: "2 senedir bu işi yapıyorum. Kendi isteğimle girdim. Küçükken hep bu şekilde büyüdüm ve sevdiğim işi yapmak istedim. Sevdiğim işin de burası olduğunu, buraya ait olduğumu düşünüyorum. Burada yağ ve balata bakımı, motor ve şanzıman sökmede yardımcı oluyorum. İnce işler harici ne verirlerse yaparım."

Geleceğe dair hedeflerini de paylaşan Selis, "Tır ve otobüs şoförlüğünün çok benlik olduğunu düşünmedim ve bu sektöre yöneldim. Önceliğim işimi tüm detaylarıyla öğrenmek. Kendime iş yeri açmayı ileride düşünüyorum. Ustalarımdan çok memnunum. Diğer iş yerlerinde alamadığım eksiklerimi burada kapattım. Çalışmak isteyen herkes sevdiği işi yapmalı, daha başarılı olurlar" şeklinde konuştu.

Ustalarından övgü ve destek

İş yeri sahibi Sabahattin Şeyhoğlu, Dilem'in azmi ve çalışmasından memnun olduklarını belirtti: "Daha önce böyle bir çalışanımız olmadı, sanayide de ilk. Kendisinden çok memnunuz. Çok istekli, zaten istek olmasa bu iş olmaz. Geldikten sonra atölyemize düzen geldi. İstediği sürece kendisiyle çalışmaya devam edeceğiz. Burada yetişip kendisine bir atölye açarsa gurur duyarım."

Motor mekanik ustası Ali Karataş ise sanayide çırak bulmanın zorlaştığını vurgulayarak Dilem için şunları söyledi: "Dilem ustayı bizimle çalışmaya ikna ettik, elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Çok istekli, ilerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlere gelecektir. Prensesler masallarda, efsaneler sanayide olur".

