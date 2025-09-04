DOLAR
Ordu'da Silahlı Kavga: Ünye'de 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada Mehmet ve kardeşi Hasan B. öldü; zanlı H.T. olay yerinden kaçtı, arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:54
Olayın Detayları

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Aydıntepe Mahallesi Zembek mevkisinde, Mehmet ile kardeşi Hasan B. ile H.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. tarafından tabancayla ateş edildi. Olayda iki kardeş, ekiplerin yaptığı ilk incelemede olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Cenazeler, incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

