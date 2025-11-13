Ordu Fatsa'da Göçük: Kamyon Şoförü Mustafa Ahmet Şahin Defnedildi

Ordu Fatsa'daki taş ocağı göçüğünde yaşamını yitiren kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin, Hz. Hamza Camisi'ndeki törenin ardından Fatsa Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:33
Ordu Fatsa'da göçükte hayatını kaybeden kamyon şoförü toprağa verildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında meydana gelen göçükte enkaz altında kalarak yaşamını yitiren kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin, sevenlerinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Olayın seyri ve kurtarma çalışmaları

Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy Mahallesi'nde 5 Kasım tarihinde gerçekleşen göçükte iş makinesi operatörü Burak Kilci (24) ve kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin (79) enkaz altında kalmıştı. Burak Kilci'nin cansız bedenine 6 Kasım gece saatlerinde ulaşılmıştı.

Zemindeki risk ve kaymalar nedeniyle ara verilen çalışmalardan sonra, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 12 Kasım'da arama ve kurtarma faaliyetleri yeniden başlatıldı. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonucu kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı ve Fatsa Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Cenaze töreni

Mustafa Ahmet Şahin için Fatsa'daki Hz. Hamza Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli olan Şahin'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fatsa Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Soruşturma ve gözaltılar

Olayın ardından Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.'yi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket sahibi Osman D. ve sorumlu müdür Erdi Temel Ö. 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

