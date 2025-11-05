Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında

Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi enkaz altında kaldı. Olayla ilgili bilgiler yetkililerce paylaşıldı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınındaki taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay anında ocakta çalışan bir iş makinesi ve bir kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

Müdahale ve arama kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yer aldı. Ekipler, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililerden ve ekiplerden gelecek yeni bilgiler takip edilecektir.

