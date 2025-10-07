Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 78 gözaltı, 46 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yedi ilde düzenlenen operasyonlarda 78 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 46'sının tutuklandığını ve 27'sine adli kontrol uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Jandarma Komutanlıkları Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yedi organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonların kapsamı ve tespit edilen suçlar

Operasyonlar Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman illerinde gerçekleştirildi. Yapılan tespitlere göre:

Muğla - organize göçmen kaçakçılığı,

Kırklareli - özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırma ve haksız kazanç,

Kahramanmaraş - organize uyuşturucu ticareti,

Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman - zor durumdaki vatandaşlara yüksek faizle tefecilik.

MASAK verileri ve mali tedbir

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işlediği belirlenen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon lira olan 7 işyeri, 1 dükkan, 6 konut, 4 araç ve 1 arsa için tedbir kararı uygulandı.

Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik etti ve operasyon görüntülerini paylaştı.