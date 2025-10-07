Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama

7 ilde düzenlenen operasyonlarda 78 şüpheliden 46'sı tutuklandı; MASAK verileriyle yaklaşık 1 milyar 40 milyon lira değerine tedbir konuldu.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 08:20
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 78 gözaltı, 46 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yedi ilde düzenlenen operasyonlarda 78 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 46'sının tutuklandığını ve 27'sine adli kontrol uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Jandarma Komutanlıkları Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yedi organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonların kapsamı ve tespit edilen suçlar

Operasyonlar Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman illerinde gerçekleştirildi. Yapılan tespitlere göre:

Muğla - organize göçmen kaçakçılığı,

Kırklareli - özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırma ve haksız kazanç,

Kahramanmaraş - organize uyuşturucu ticareti,

Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman - zor durumdaki vatandaşlara yüksek faizle tefecilik.

MASAK verileri ve mali tedbir

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işlediği belirlenen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon lira olan 7 işyeri, 1 dükkan, 6 konut, 4 araç ve 1 arsa için tedbir kararı uygulandı.

Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik etti ve operasyon görüntülerini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
2
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
3
Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler
4
Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti
5
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
6
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 86 Kişi Tutuklandı
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği