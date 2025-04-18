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Orman Genel Müdürü Karacabey, Azerbaycan'a 100 Bin Fidan Gönderiyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Balıkesir'den Azerbaycan'a 100 bin fidan gönderileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 13:19
Orman Genel Müdürü Karacabey, Azerbaycan'a 100 Bin Fidan Gönderiyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Fidan Gönderim Etkinliğine Katıldı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Balıkesir'den Azerbaycan'a fidan gönderme etkinliğine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Karacabey, bu yıl kardeş Azerbaycan'da özellikle Karabağ bölgesindeki ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplamda 100 bin fidan göndereceklerini duyurdu. Bu fidanlardan 12 bin 600

Dostluk Ormanı'na Fidan Uğurlandı

Karacabey, Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde Azerbaycan'ın Cebrail şehrinde kurulacak olan Dostluk Ormanı'na fidanların uğurlanma töreninde, Orman Genel Müdürlüğü olarak dost ülkelerle tecrübelerini paylaştıklarını kaydetti.

Fidanlık Kapasitesi ve Eğitimi

Türk fidanlıklarının yıllık 600 milyon fidan üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Karacabey, bu fidanlıkların ülke ormanları için olduğu kadar özel sektörün peyzaj ihtiyaçları için de hayati bir rol üstlendiğini söyledi. Ayrıca, Cebrail şehrinde Türkiye tarafından kurulacak fidanlığın tamamlanmasının ardından ormancılık eğitimlerinin de verileceğini duyurdu.

Yangın Önlemleri Hakkında Bilgilendirme

Balıkesir ve Çanakkale'deki olası orman yangınlarına karşı alınan tedbirler hakkında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Karacabey, iklim değişikliğinin ve ağırlaşan hava şartlarının yangınları artırabileceğini vurguladı. Yangın çıkış sebeplerine müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Karacabey, 8 bin 500 yangınla mücadele personeli alımı yapıldığını ve Balıkesir'e 216 yeni personel atanacağını belirtti.

Balıkesir Valisi'nden Destek Mesajı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Azerbaycan'a gönderilen fidanların kardeşliğe ve birliğe katkı sunacağını ifade ederek, bu fidanların Balıkesir'de yetiştiğini ve Azerbaycan topraklarıyla buluşacaklarını belirtti. Ustaoğlu, projeye destek veren Bakanlıklara teşekkür etti.

Fidanların yüklendiği tır, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasının ardından Azerbaycan'a uğurlandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı" kapsamında...

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı" kapsamında Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Cebrail şehrinde kurulan "Dostluk Ormanı"na Balıkesir'den gönderilecek fidanların uğurlanması etkinliğine katıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı" kapsamında...

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı" kapsamında Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Cebrail şehrinde kurulan "Dostluk Ormanı"na Balıkesir'den gönderilecek fidanların uğurlanması etkinliğine katıldı.

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