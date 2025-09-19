Orman Genel Müdürü Karacabey: Köyceğiz ve Alanya yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey sahada: Müdahale hem hava hem kara gücüyle sürüyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla ve Antalya'da devam eden orman yangınlarına ilişkin çalışmaları yerinde takip etti. Karacabey, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü açıkladı.

Karacabey'in açıklamaları

İncelemelerinin ardından gazetecilere konuşan Karacabey, sabah saatlerinde rüzgarın çok şiddetli esmesi ve zaman zaman yön değiştirmesinin hem hava ekipleri hem de kara ekiplerinin çalışmasını zorlaştırdığını belirtti. An itibarıyla hava araçlarının da çalıştığını dile getiren Karacabey şunları söyledi:

"(Köyceğiz yangını) Arazinin bazı kısımlarının çok sarp ve engebeli olması ekiplerin hareketini kısıtlayan bir durum. Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ekipleri de tehdit eden bir duruma gelebiliyor. Bu işimizi zorlaştıran bir durum fakat önümüzdeki saatler itibarıyla rüzgarın biraz daha hafifleyeceğini bekliyoruz. İnşallah daha etkili bir şekilde müdahale etmiş olacağız."

Karacabey ayrıca saha araç gücünü aktardı: "Sahada bulunan 56 arazöze ilave olarak diğer bölge müdürlüklerinden yönlendirdiğimiz 32 arazözümüz de an itibarıyla yolda. Toplam 88 arazöz, tabi bu sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün araçları. Bunun yanında diğer kamu kuruluşları ve belediyeleri ait araçlar da sahada."

Alanya'daki yangın durumu

Karacabey, Alanya'da da büyük bir yangının devam ettiğini ve yangının yerleşim yerleriyle iç içe olduğunu belirterek, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü söyledi. Karacabey'in ifadesiyle:

"Orada da yangının devam ettiği kısım, yerleşim yerleriyle iç içe. Alanya'da yerleşim yerleri başta olmak üzere yangının bir an önce kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor."

Vali Akbıyık'ın bilançosu ve operasyon detayları

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise, Muğla'da dünden bu yana 8 orman yangını çıktığını ve bunların 6'sının söndürüldüğünü bildirdi. Milas Kıyıkışlacık ile Köyceğiz'de yangınların sürdüğünü belirten Akbıyık, Köyceğiz'in en büyük ve şiddetli yangın olduğunu vurguladı:

"Köyceğiz en büyük ve şiddetli olanı. Tüm birimlerimiz canla başla çalışıyorlar. 1 gün süreyle Milas ve Köyceğiz’de 5 okulumuzu tatil ettik. Köyceğiz’deki Pınar, Sazak ve Akköprü mahallelerimizde 169 haneyi güvenli alana aldık, yaklaşık 572 vatandaşımızı tahliye ettik. Yine 855 küçükbaş 460 büyükbaş hayvanı da güvenli alanlara taşıdık. İlk belirlemelerimize göre 1 ev, 2 ahır yangından etkilendi, maalesef 10 küçükbaş telef oldu."

Akbıyık, yangınlara müdahale için çevre il ve ilçelerden, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden destek sağlandığını, katkılar için teşekkür ettiklerini söyledi.

Müdahale kapasitesi ve rüzgarın etkisi

Akbıyık, Köyceğiz Akköprü yangınına 56 arazöz ve su tankeri, 83 araç, 6 iş makinesi ve 270 personel ile karadan; 10 uçak ve 12 helikopter ile havadan müdahalenin devam ettiğini belirtti. Bölgedeki sürekli yön değiştiren şiddetli rüzgarın zaman zaman hava araçlarının çalışmasını etkilediğini vurguladı.

Akbıyık son olarak, "Yangının çıkış nedeninin tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey (solda), Muğla Valisi İdris Akbıyık (ortada) ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde süren orman yangınıyla ilgili çalışmaları takip etti. Vali Akbıyık, gazetecilere açıklama yaptı.