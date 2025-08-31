Orman Yangınından Kurtarılan Karaca Tedavi Sonrası Doğaya Bırakıldı

Şarköy yangınından kaçan karaca, Gelibolu kırsalında bulundu ve iyileştirilerek doğaya salındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz tarihinde çıkan orman yangınından kaçarak kaybolduğu belirlenen karaca, Çanakkale'nin Gelibolu kırsalında vatandaşlar tarafından bulundu.

Bulunduğu yerde teslim alınan hayvan, gerekli müdahalelerin yapılması için Çanakkale Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan muayene ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından karacanın sağlık durumu uygun bulundu.

Tedavi ve bakımları eksiksiz bitirilen karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay, bölgedeki yangınların yaban hayatı üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.