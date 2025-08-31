DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.448.173,39 0,36%

Orman Yangınından Kurtarılan Karaca Tedavi Sonrası Doğaya Bırakıldı

Tekirdağ Şarköy'deki 15 Temmuz orman yangınından kaçan karaca, Gelibolu'da bulunup Çanakkale Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından tedavi edilip doğal yaşamına salındı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:59
Orman Yangınından Kurtarılan Karaca Tedavi Sonrası Doğaya Bırakıldı

Orman Yangınından Kurtarılan Karaca Tedavi Sonrası Doğaya Bırakıldı

Şarköy yangınından kaçan karaca, Gelibolu kırsalında bulundu ve iyileştirilerek doğaya salındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz tarihinde çıkan orman yangınından kaçarak kaybolduğu belirlenen karaca, Çanakkale'nin Gelibolu kırsalında vatandaşlar tarafından bulundu.

Bulunduğu yerde teslim alınan hayvan, gerekli müdahalelerin yapılması için Çanakkale Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan muayene ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından karacanın sağlık durumu uygun bulundu.

Tedavi ve bakımları eksiksiz bitirilen karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay, bölgedeki yangınların yaban hayatı üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük Eflani'de Orman Yangını: Saraycık'ta Müdahale Sürüyor
2
İZSU: İzmir'de isale hattı onarıldı — 8 ilçede su 22.00'de verilecek
3
Netanyahu: Gazze'de İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
5
Doha'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği
6
Manisa Turgutlu'da Otluk ve Makilik Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Güncelleme 2: İsrail Gazze'de 18'i yardım bekleyen 31 Filistinliyi öldürdü

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta