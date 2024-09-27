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Ormanda Tilkiyle Sıcak Buluşma: İki Arkadaşın Dostluğu

İki arkadaş, Safranbolu ormanında karşılaştıkları tilkiyi ekmekle besleyerek güzel bir an yaşadı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:32
Ormanda Tilkiyle Sıcak Buluşma: İki Arkadaşın Dostluğu

Ormanda Unutulmaz Bir An

Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesinde, doğa yürüyüşü yapan iki arkadaş, Sarıçiçek Yaylası'ndaki göletin kenarında bir tilki ile karşılaştı.

Tilkiye Dostça Bir Yaklaşım

Gezerken aniden karşılarına çıkan tilkiye seslenip ekmek parçaları atan arkadaşlar, bu sevimli hayvana yardım etme fırsatını değerlendirdi. Ekmek parçalarını hızlıca kaparak mutlu bir şekilde uzaklaşan tilki, o anları cep telefonlarıyla kaydettiler.

Dostluk ve Doğa

Bu tür anlar, doğanın güzellikleri ile insanın dostluğunu pekiştiriyor ve şehrin gürültüsünden uzaklaşarak huzur bulmamıza olanak tanıyor.

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