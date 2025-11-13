Orta Karadeniz'de Kuvvetli Yağış ve 1.200 m Üstü Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli yağışlar için uyarıda bulundu.

Hangi Bölgeler Etkilenecek?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Cuma) Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri’nin doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın Türü ve Yükseklik Etkisi

Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte öğle saatlerinden sonra bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Olası Olumsuzluklar ve Tedbirler

Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Uyarı Süresi

Uyarının 14 Kasım Cuma saat 00.00’da başlayıp, 15 Kasım Cumartesi sabah 08.00'e kadar geçerli olduğu belirtildi.

ARŞİV.25.11.2024-SAMSUN ANKARA KARAYOLU