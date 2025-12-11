DOLAR
Ortaca Sarıgerme Camii'nde Sabah Namazı Buluşması

Ortaca İlçe Müftülüğü'nün "Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz" programı Sarıgerme Mahalle Camii'nde Kur’an tilaveti, tesbihat ve ikramlarla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:23
Etkinlik Ayrıntıları

Muğla’nın Ortaca ilçesinde düzenlenen "Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz" programının bu haftaki durağı Sarıgerme Mahalle Camii oldu.

Ortaca İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlikte, sabahın seher vaktinde cami cemaatinin bir araya gelmesiyle manevi bir atmosfer oluştu. Katılımcılar Kur’an tilaveti, tesbihat ve dualar eşliğinde programı takip etti.

Namazın ardından sıcak çorba, taze simit ve demli çay ikramı yapılarak cemaatin kaynaşmasına katkı sağlandı. Samimi sohbetlerle devam eden buluşma, toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdi.

Etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi ve birlik beraberlik temennileriyle sona erdi. Bir sonraki sabah namazı buluşmasında yeniden bir araya gelinmesi dileğiyle program tamamlandı.

