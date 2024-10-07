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Örümcek Zehrinden Geliştirilen Kalp Krizi İlaçları İnsan Deneylerine Geçiyor

Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar, örümcek zehrinden geliştirilen ilacın insan testlerine başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:22
Örümcek Zehrinden Geliştirilen Kalp Krizi İlaçları İnsan Deneylerine Geçiyor

Örümcek Zehiri ile Kalp Krizi Tedavisi İçin Yenilikçi İlaç

Avustralya'nın Queensland Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, kalp krizine karşı umut vadedici bir tedavi geliştirdi. Huni yuvalı örümceklerden elde edilen zehir, yeni bir ilacın temel bileşeni olarak kullanılıyor.

Klinik Deneyler Başlıyor

Yapılan açıklamaya göre, bu ilaç insan üzerinde yapılacak klinik deneyler için onay aldı. Araştırmacılar, örümceğin zehrinde bulunan "Hi1a" adlı peptitin kalp krizinde meydana gelen hasarları önleyebileceğini ve kalp nakli sonrası organın korunmasında etkili olabileceğini ifade ettiler.

Finansal Destek ile Üretim Hızlanıyor

Tıbbi Araştırma Gelecek Fonu'ndan (MRFF) aldığı yaklaşık 12 milyon dolarlık finansman, bu ilacın klinik test sürecinin başlamasını sağladı. Araştırmacılar, dört yıl sürecek olan deneylerin, ilacın potansiyelini ortaya koyacağını umuyorlar.

Beklentiler ve Gelecek Projeksiyonu

Başarılı bir sonuç alınması halinde bu ilaç, kalp krizi geçiren hastaların hayatta kalma oranlarını ve yaşam kalitelerini artırabilir. Ayrıca sağlık hizmetleri maliyetlerinin de önemli ölçüde azalmasına yardımcı olabilir.

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