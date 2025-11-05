Osmangazi Belediyesi 2026 Bütçesi 9 milyar 525 milyon lira ile Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Osmangazi Belediyesi 2026 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Osmangazi Belediyesi’nin 9 milyar 525 milyon lira tutarındaki 2026 yılı bütçesi, kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıyı yöneten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bütçenin ilçe için hayırlı olmasını diledi.

Bütçe ve Mali Denklik

Toplantıda görüşülen "2026 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi" maddeler halinde okunarak meclis üyelerinin oy çokluğuyla onaylandı. Bütçede gider tahmini 9 milyar 525 milyon lira olarak yer alırken, gelir tahmini 9 milyar 189 milyon 500 bin lira ve finansman kalemi olarak da 335 milyon 500 bin lira net finansman gösterilmek suretiyle bütçede denklik sağlandı. Osmangazi Belediyesi 2026 bütçesi, bir önceki yıla göre 3 milyar 218 milyon lira artış gösterdi.

Başkan Erkan Aydın’ın Değerlendirmesi

Konuşmasına 10 Kasım anmasına değinerek başlayan Başkan Erkan Aydın, bütçeyi hazırlayan ekiplerine teşekkür etti ve "kılı kırk yarıp her şeyi düşünerek" çalışıldığını söyledi. Aydın, ülkenin ekonomik koşulları, enflasyon ve vatandaşların yaşadığı zorluklar dikkate alınarak tüm müdürlüklerin titiz bir çalışma yürüttüğünü vurguladı.

2025 bütçe gerçekleşme oranlarına dair değerlendirmede Aydın, geçen yıl bütçenin giderde yüzde 90, gelirde yüzde 85 oranında gerçekleştiğini, yıl sonu öngörüsü olarak da giderde yüzde 90, gelirde yüzde 85 hedeflendiğini belirtti. Tahmini bütçenin yıl içinde yaklaşık yüzde 10 sapma ile tamamlanmasının beklendiğini, bunun da bin 380 belediye arasında yüzde 1’lik dilime girmeyi sağlayabileceğini ifade etti.

Projeler, Hizmetler ve Yatırım Planları

Başkan Aydın, son 1,5 yılda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi: acil toplanma alanlarının 200’den 439’a çıkarıldığı, konteyner sayılarının mevcut durumda "2 tane büyük, 1 tane küçük" olduğu ve 2026 bütçesinde 30 mahalle için acil deprem ve afet toplanma alanı planlandığı belirtildi. Aydın, 2026 sonunda 30 mahallenin, 2029 yılında ise tüm mahallelerin konteynerlerle donatılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sağlık yatırımları kapsamında Ovaakça Sağlık Ocağı inşaatının tamamlandığı, Kükürtlü Mahallesi ve Yenikaraman Mahallesi’ndeki sağlık ocağı düzenlemelerinin programlandığı ifade edildi. Altyapı çalışmalarında ise bir buçuk yılda 120 bin ton yama, sıcak ve soğuk asfalt uygulaması yapıldığı, bu alanda ilçe belediyeleri arasında üst sıralarda olabilecekleri vurgulandı.

Temizlik hizmetlerinde şikayet oranlarının göreve gelmeden önce yüzde 18 iken şu an yüzde 4’e düştüğü belirtilerek vatandaş memnuniyetindeki artışa dikkat çekildi.

Spor yatırımlarına ilişkin bilgilerde Aksungur ve Çukurca mahallelerinde futbol sahalarının temelinin atıldığı; Gündoğdu Hala Sahası açılışının yapıldığı, Soğanlı Millet Bahçesi projesinin tamamlandığında çok sayıda spor tesisini barındıracağı (iki büyük saha, iki halı saha, bir kapalı güreş salonu, bir kapalı masa tenisi salonu, basketbol sahası ve tenis kortları) aktarıldı. Ayrıca atıl durumda olan ve onarım gerektiren alana yapılan müdahaleyle gençlere yönelik alanların oluşturulduğu ifade edildi. Sırameşeler Mahallesi kapalı spor salonunun deprem nedeniyle yıkılan kısmıyla ilgili projelendirme ve bütçe sağlanması halinde yapımına başlanacağı belirtildi.

Başkan Aydın, talepler doğrultusunda her mahalleye halı saha adımlarının atılacağını ve 2026 itibarıyla yalnız kalan, kimsesiz veya düşkün durumda olanlara sıcak yemek yardımı ile cenaze sonrası taziye yemek desteğinin başlatılacağını duyurdu.

Erkan Aydın toplantı sonunda, "2026 yılı bütçemiz kabul edildi, hayırlı olsun. Allah hayırlı işlere harcamayı nasip etsin" diyerek sözlerini tamamladı.

