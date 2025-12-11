DOLAR
Osmangazi’de 'Şiir Yazma Teknikleri ve Analizi' Atölyesiyle Amatörlere Profesyonel Eğitim

Osmangazi Belediyesi'nin 'Şiir Yazma Teknikleri ve Analizi' atölyesi, amatörleri ölçü, kafiye ve türlerde uygulamalı eğitimle şiirin incelikleriyle buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:54
Osmangazi’de 'Şiir Yazma Teknikleri ve Analizi' Atölyesiyle Amatörlere Profesyonel Eğitim

Şiir dünyası Osmangazi’de kapılarını aralıyor

Osmangazi Belediyesi, düzenlediği 'Şiir Yazma Teknikleri ve Analizi' atölyesiyle şiire gönül vermiş amatör kalemleri profesyonel bir yolculuğa çıkarıyor. Katılımcılar, duygularını dizelere daha güçlü ve estetik bir dille dökme imkanı buluyor.

Kapsamlı ve uygulamalı bir eğitim programı

Hayata geçirdiği zengin içerikli programlarla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, 7’den 70’e herkese hitap eden yeni bir kültür hizmetine daha imza attı. Şiiri hobi olarak gören ancak içindeki şairi ortaya çıkarmak isteyen amatörlere yönelik düzenlenen atölye, katılımcıları şiirin büyülü dünyasına taşıdı.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda Kültür Bakanlığı Halk Şairi ve Yazarı Eğitmen Hatice Türkmen Yurtseven, katılımcılara şiirin tarihi yolculuğundan türlerine, ölçüsünden kafiyesine kadar geniş bir bilgi aktarımında bulundu.

Eğitmenin sözleri

Hatice Türkmen Yurtseven atölye hakkında şunları söyledi: “Osmangazi Belediyesi’ne ve değerli başkanımız Erkan Aydın’a bizlere böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Eğitime katılanlar ilk olarak şiirin ne olduğunu, türlerini, tanımını ve temel bölümlerini öğreniyor. Ardından şiirde kullanılan vezin, ayak, uyak, kafiye ve redif gibi teknik terimleri anlamlandırıyoruz. Profesyonel anlamda şiir yazmak ile amatörce şiir yazmak arasında önemli farklar var. Biz bu farkları katılımcılara göstererek şiirin mutfağına girmelerini sağlıyoruz. Atölye çalışmasına gelen arkadaşların bir şiir yazma alt yapısı var. Bu eğitimlerle onlara katkı sağlamış olacağız. Şiir yazmaya teknik açıdan doğru bir temel kazandırmak için lirik, epik, didaktik, pastoral, satirik ve dramatik türlerde uygulamalı eğitim vereceğiz.”

Katılımcı memnuniyeti

Atölyeye katılan amatör şairler, Osmangazi Belediyesi tarafından sunulan eğitim desteğinden memnuniyetlerini dile getirerek bu imkânın kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

