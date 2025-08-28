Osmaniye'de 26 Köy Evi Depremzedelere Anahtar Teslimi

Osmaniye'de 26 Köy Evi Depremzedelere Teslim Edildi
TOKİ'nin Kırmıtlı projesinde anahtar töreni yapıldı
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 26 köy evi, düzenlenen törenle depremzedelere teslim edildi. Törene Vali Erdinç Yılmaz katıldı.
Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Kırmıtlı köyü'nde yaptırılan 26 konutun anahtar teslim töreninde konuştu.
Vali Yılmaz: "Konutlarımız çok güzel ve sağlam yapılmış, ömürlük konutlar. Allah hayırlı eylesin. Hemşehrilerimiz sağlık, mutluluk, huzur içinde otursunlar inşallah."
Kent genelinde deprem konutlarının yapımının sürdüğünü belirten Yılmaz, yeni evlerde vatandaşların huzur ve sağlık içinde yaşamasını temenni etti.
Törenin ardından anahtarlarını alan hak sahipleri yeni evlerini gezdi ve yerleşim sürecine başladı.
