Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı; organizatör olduğu değerlendirilen sürücü Ö.Ç. (35) tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:54
Osmaniye'de düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı; organizatör olduğu değerlendirilen Ö.Ç. (35) ise tutuklandı.

Operasyon detayları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Aslanlı yol kontrol noktasında denetim yaptığı sırada şüphe üzerine Ö.Ç. (35) yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Osmaniye Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edilirken, organizatör olduğu değerlendirilen sürücü Ö.Ç. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

