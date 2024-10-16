Osmaniye'de Bilge Sitesi Yıkım Davası Süreçte

Osmaniye'deki Bilge Sitesi Yargılama Süreci

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde 105 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili devam eden yargı süreci, 8 sanığın duruşması ile sürüyor.

Yargılamaya Katılan Sanıklar

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile mühendisler Ayhan Gedik ve Haluk Koç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar arasında ise eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü çalışanları Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant yer aldı, ancak eski imar müdürü Kadir Kara duruşmada bulunamadı.

Sanıkların Savunmaları

Sanıklardan Nalbant, görev yaptığı süre zarfında bina projelerinin uygunluğuna dair denetim sorumluluğunun olmadığını ifade etti. İnan da teknik sorumluluğunun bulunmadığını, belgelerin eksikliğini kontrol ederek imar müdürüne ilettiğini belirtti. Argun ise kaçak inşaat kontrol görevlisi olarak çalıştığını ve suçlamaları reddetti.

Tahliye Talepleri ve Mahkeme Kararı

Tutuklu sanıklar İpek, Pilge, Gedik ve Koç, tahliye talebinde bulunurken, mahkeme heyeti, mevcut durumlarının devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın Kapsamı

Osmaniye'de yaşanan deprem sonrası yıkılan Bilge Sitesi'nin inşaatında yer alan 8 sanık hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti. İlgili sanıkların durumu, ana dava dosyasıyla birleştirilmiştir.