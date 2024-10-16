DOLAR
34,17 0,13%
EURO
37,2 0,29%
ALTIN
2.943,67 -0,53%
BITCOIN
2.306.416,42 -1,2%

Osmaniye'de Bilge Sitesi Yıkım Davası Süreçte

Osmaniye'de 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi'nin yıkımına dair 8 sanığın yargılaması devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:17
Osmaniye'de Bilge Sitesi Yıkım Davası Süreçte

Osmaniye'deki Bilge Sitesi Yargılama Süreci

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde 105 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili devam eden yargı süreci, 8 sanığın duruşması ile sürüyor.

Yargılamaya Katılan Sanıklar

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile mühendisler Ayhan Gedik ve Haluk Koç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar arasında ise eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü çalışanları Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant yer aldı, ancak eski imar müdürü Kadir Kara duruşmada bulunamadı.

Sanıkların Savunmaları

Sanıklardan Nalbant, görev yaptığı süre zarfında bina projelerinin uygunluğuna dair denetim sorumluluğunun olmadığını ifade etti. İnan da teknik sorumluluğunun bulunmadığını, belgelerin eksikliğini kontrol ederek imar müdürüne ilettiğini belirtti. Argun ise kaçak inşaat kontrol görevlisi olarak çalıştığını ve suçlamaları reddetti.

Tahliye Talepleri ve Mahkeme Kararı

Tutuklu sanıklar İpek, Pilge, Gedik ve Koç, tahliye talebinde bulunurken, mahkeme heyeti, mevcut durumlarının devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın Kapsamı

Osmaniye'de yaşanan deprem sonrası yıkılan Bilge Sitesi'nin inşaatında yer alan 8 sanık hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti. İlgili sanıkların durumu, ana dava dosyasıyla birleştirilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Deprem Anında Annenin Kahramanlığı Güvenlik Kamerasında
2
Arap Birliği'den İsrail'in Lübnan'a Saldırısına Kınama
3
Diyarbakır'da Narin Güran Kütüphanesi Açıldı
4
Efkan Ala'dan Bakan Şimşek'in Ekonomik Sunumuna Açıklama
5
CHP Lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek
6
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
7
Bursa'da Üç Kişinin Cinayeti: Şüpheliler Yakalandı

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı