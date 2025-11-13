Osmaniye’de hafif ticari araç evin damına düştü: 4 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan hafif ticari araç evin damına düştü; 4 kişi yaralandı, yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 21:10
Düziçi — Dumanlı Yaylası

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir evin damına düştü.

Kaza, Dumanlı Yaylası istikametinden ilçe merkezine seyir halindeyken meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı ve aşağıdaki evin üzerine düştü.

Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Hem evde hem araçta hasar oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

