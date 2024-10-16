Osmaniye'de Vinç Kazası: İşçi Ağır Yaralandı

Osmaniye'de Geri Manevra Yapan Vinç Kazası

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen bir olayda, geri manevra yapan bir vinç altında kalan işçi ağır yaralandı. Olay, Osmaniye-Düziçi kara yolu üzerindeki Çamiçi mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Ali A. tarafından yönetilen 80 AAN 538 plakalı vinç, geri manevra yaparken şantiyede çalışan 50 yaşındaki Özcan Can'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ciddi şekilde yaralanan Özcan Can, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemen Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak, vinç sürücüsü Ali A. gözaltına alındı. Yapılan incelemeler doğrultusunda kazanın nedenleri araştırılmakta.

Bu kaza, inşaat sahalarında iş güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, geri manevra yapan vincin altında kalarak ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, geri manevra yapan vincin altında kalarak ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.