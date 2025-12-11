Osmaniye Hasanbeyli’de Yerli Ata Tohumu Lahana Hasadı

Hasat Programı ve Katılımcılar

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yerli çeşit ata tohumu lahanaların hasadı gerçekleştirildi. Etkinlik, Hasanbeyli ilçesi Hürriyet Mahallesinde, üreticiler Bilal ve İlyas Tozluklu'ya ait arazide düzenlendi.

Hasat programına Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş da katılarak üreticilerle bir araya geldi ve hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Müdürü'nün Değerlendirmesi

İl Müdürü Kolabaş, bölgede yaklaşık 70 dönümlük alanda lahana üretimi yapıldığını belirtti. Kolabaş, diğer üreticilerin de sürece katılmasıyla Hasanbeyli’nin sebze üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Kolabaş ayrıca yerli ve ata tohumu ürünlerin bölge tarımına değer kattığını söyleyerek, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını diledi ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

