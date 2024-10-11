ÖSYM, Pazar Günü 4 Farklı Sınav Gerçekleştiriyor

ÖSYM'den Dört Farklı Sınav Duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim 2024 Pazar günü dört farklı sınav gerçekleşecek.

Sınavlar Hakkında Detaylar

Bu sınavlar arasında Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık) yer alıyor.

Sınav Saatleri ve Uygulama Yeri

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak ve sınav saat 10.15'te başlayacak. EUS ile STS Eczacılık sınavları, ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı'ndan Açıklamalar

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "EUS ve STS Eczacılık, geçen yıl ilk kez elektronik ortamda yapıldı ve bu yıl da aynı şekilde uygulanacak. Adaylar, bu iki sınavda 75 soru için 110 dakika süreye sahip olacak. Toplam 721 kişi bu sınavlar için başvuru yaptı" dedi.

Diş Hekimliği sınavları ise Ankara’ya ek olarak İstanbul’da da yapılacak. DUS 2. Dönem, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testlerinden oluşacak. Diş Hekimliği sınavlarına toplamda 7,892 aday katılacak ve adaylara 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

Görevli Sayısı ve Ek Süre

Pazar günü sınavların güvenliğini sağlamak için toplam 1,174 görevli yer alacak. Ek süreye ihtiyaç duyan DUS 2. Dönem adaylarına ise 30 dakika ilave süre sağlanacak.

Kimlik Kontrolleri İçin Duyuru

Kimlik kartını kaybeden veya gerekli kimlik belgelerine sahip olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.