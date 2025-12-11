Otizm Eylem Planı: Eskişehir'de 'İyi Uygulamalar' Mercek Altında

Otizm Eylem Planı Kapsamında Eskişehir’de İyi Uygulamalar Değerlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen II. Ulusal Otizm İl Eylem Planı (2023-2030) çerçevesinde, Eskişehir’de yürütülen çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Proje ve Amaç

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Eskişehir İli Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Projesi kapsamında, il genelinde tespit edilen iyi uygulama örneklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Görüşülen Konular

Toplantıda; otizmli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek, ailelere yönelik rehberlik hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve sunulan danışmanlık hizmetlerinin mevcut durumunu saha verileri ışığında değerlendirmek gibi ana başlıklar ele alındı. Ayrıca, projenin 2030 hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi gereken noktalar, sürdürülebilirlik ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması üzerine istişarelerde bulunuldu.

Katılımcılar

Toplantıya; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Politikaları Daire Başkanı Habip Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, bakanlık uzmanları ve ilgili birim personelleri katıldı.

Toplantı çıktılarının, Eskişehir’de yürütülen hizmetlerin güçlendirilmesi ve II. Ulusal Otizm İl Eylem Planı (2023-2030) hedeflerine ulaşılması için yol gösterici olması bekleniyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN 'II. ULUSAL OTİZM İL EYLEM PLANI (2023-2030)' ÇERÇEVESİNDE, ESKİŞEHİR’DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.