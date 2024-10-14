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Özbekistan'da Kütüphane Reformu: Şahnoza Navruzova'nın İlham Verici Projesi

Şahnoza Navruzova'nın başlattığı kütüphane projesi, Özbekistan'da 109 mahalle kütüphanesinin açılmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:01
Özbekistan'da Kütüphane Reformu: Şahnoza Navruzova'nın İlham Verici Projesi

Özbekistan'da Kütüphane Devrimi

Şahnoza Navruzova, doğduğu Buhara şehrindeki köyünde kendi imkanlarıyla kurduğu kütüphane sayesinde, Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te 109 mahallede kütüphane açılmasına öncülük etti.

Kütüphane Serüveni Başlıyor

Çocukluk yıllarında köy kütüphanelerinde aradığı kitapları bulmakta zorluk çeken Navruzova, üniversiteden mezun olduktan sonra köyüne dönerek bilim ve bilginin erişilebilir olması için bir kütüphane kurma kararı aldı.

Sosyal Medyadan Destek Buldu

Başlangıçta çeşitli zorluklarla karşılaşan Navruzova, yerel yönetimlerin desteği ile kütüphanesini genişletti. Sosyal medya üzerinden başlattığı kitap toplama kampanyası ile 3 binden fazla kitap topladı. Bu sayede, köyünde kapsamlı bir kütüphane kurmayı başardı.

Ülke Genelinde Yaygınlaşma

Navruzova’nın projesi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışman Yardımcısı Timur İşmetov tarafından desteklenince, başta Taşkent olmak üzere, 109 mahallede kütüphanelerin açılmasına zemin hazırladı. Bankalar ve vatandaşların katkılarıyla bu kütüphanelerde 120 binden fazla kitap yer aldı.

Bir Rüyadan Gerçekliğe

AA muhabirine konuşan Navruzova, "Küçük bir odada başlayan bu yolculuk, toplumu bir araya getiren güçlü bir proje haline geldi. Amacım, köydeki herkesin bilgiye ulaşıp, bilim dünyasıyla buluşabilmesini sağlamak." dedi.

Toplum Destekli Başarı

Toplumun desteğiyle büyüyen projenin, sadece bir bireyin hayali değil, bir toplumsal hareket olduğunu vurgulayan Navruzova, her bir kütüphanenin insanların yeni fırsatlara erişmesini sağladığını belirtti. Taşkent’teki mahalle kütüphaneleri, yerel halk için vazgeçilmez bir kaynak haline geldi.

Muhtarların Destekleri

Kıçkırık Mahallesi muhtarı Musallam İsmailova ise, kütüphanelerin mahallelerine büyük katkı sağladığını ve bini aşkın kitabın bulunduğunu ifade etti.

Navruzova'nın projeleri, yeni neslin bilgiye ulaşmasını ve kültürel değerlerin korunmasını hedefliyor. Özbekistan'ın dört bir yanında kütüphanelerin yaygınlaşması, toplumsal bilincin artmasını sağlayacak.

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