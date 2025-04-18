Özbekistan'da Türk İş İnsanları Nevruz Etkinliği Düzenledi

Özbekistan'da Türk İş İnsanlarından Nevruz Kutlaması
Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği (UTİD), başkent Taşkent'te anlamlı bir Nevruz etkinliği gerçekleştirdi. UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Elmira Basithanova, Özbek milletvekilleri ve çok sayıda Türk ve Özbek iş insanı katıldı.
Etkinlikte Kardeşlik ve Dayanışma Teması
Etkinliğin açılışında konuşan Erbaş, baharın coşkusunu ve Nevruz'un bereketini kutlamak için bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Ramazan ayına denk gelen kutlamanın sadece mevsim değişikliği değil, aynı zamanda kardeşlik, yenilenme ve dayanışma ruhunu temsil ettiğini belirtti. Erbaş, "Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan coğrafyada kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak görülen bu bayram, Türk ve Özbek kardeşliğinin nişanesi olmuştur" dedi.
Türkiye-Özbekistan İlişkileri Güçleniyor
Erbaş, Türkiye ve Özbekistan arasındaki güçlü bağların bir kez daha sergilendiğini vurgulayarak, iki ülkenin sahip olduğu ortak dil, inanç ve geçmişin ilişkileri daha da güçlendirdiğini ifade etti. Bu tür etkinliklerin, karşılıklı anlayışın ve dostluğun pekişmesine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.
Büyükelçi Ulutaş’tan İşbirliği Vurgusu
Büyükelçi Ulutaş ise, Nevruz'un yeni bir yılın başlangıcını ve ortak kültürü simgeleyen en önemli geleneklerden biri olduğunu hatırlattı. Baharın yeni umutları beraberinde getireceğini belirten Ulutaş, "Baharın ve önümüzdeki günlerin Türkiye ile Özbekistan'a barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini diliyorum" Etkinlikte Özbek dans ve gösterileri sergilenirken, geleneksel Özbek pilavı, Nevruz tatlısı sümelek ve baklava misafirlere ikram edildi. Bu coşkulu kutlama, iki ülke arasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Taşkent'te bahar şenliği etkinliği tertip etti. Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Taşkent'te bahar şenliği etkinliği tertip etti.
Geleneksel Lezzetler ve Gösteriler
Etkinlikte Özbek dans ve gösterileri sergilenirken, geleneksel Özbek pilavı, Nevruz tatlısı sümelek ve baklava misafirlere ikram edildi. Bu coşkulu kutlama, iki ülke arasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.
Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Taşkent'te bahar şenliği etkinliği tertip etti.
Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Taşkent'te bahar şenliği etkinliği tertip etti.