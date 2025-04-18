Özbekistan'da Türk İş İnsanları Nevruz Etkinliği Düzenledi

Özbekistan'da Türk İş İnsanlarından Nevruz Kutlaması

Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği (UTİD), başkent Taşkent'te anlamlı bir Nevruz etkinliği gerçekleştirdi. UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Elmira Basithanova, Özbek milletvekilleri ve çok sayıda Türk ve Özbek iş insanı katıldı.

Etkinlikte Kardeşlik ve Dayanışma Teması

Etkinliğin açılışında konuşan Erbaş, baharın coşkusunu ve Nevruz'un bereketini kutlamak için bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Ramazan ayına denk gelen kutlamanın sadece mevsim değişikliği değil, aynı zamanda kardeşlik, yenilenme ve dayanışma ruhunu temsil ettiğini belirtti. Erbaş, "Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan coğrafyada kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak görülen bu bayram, Türk ve Özbek kardeşliğinin nişanesi olmuştur" dedi.

Türkiye-Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

Erbaş, Türkiye ve Özbekistan arasındaki güçlü bağların bir kez daha sergilendiğini vurgulayarak, iki ülkenin sahip olduğu ortak dil, inanç ve geçmişin ilişkileri daha da güçlendirdiğini ifade etti. Bu tür etkinliklerin, karşılıklı anlayışın ve dostluğun pekişmesine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Büyükelçi Ulutaş’tan İşbirliği Vurgusu