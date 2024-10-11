Özbekistan ve İran Ticaret İlişkilerini Geliştirmeyi Hedefliyor

Özbekistan ve İran Arasındaki Ticaret Anlaşmasını Genişletme Adımı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki tercihli ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmenin önemine dikkat çekti. Liderler, bu girişimi Aşkabat'ta düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" sırasında gerçekleştirdi.

İki Ülke Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Mirziyoyev'in Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Liderler, çok taraflı ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Aktif Temas ve Verimli Görüşmeler

Mirziyoyev ve Pezeşkiyan, düzenli temasların ve verimli görüşmelerin devam etmesinin ikili ticaret hacmini ve ortak projelerin sayısını artıracağı konusunda hemfikir oldu. Ayrıca, Tercihli Ticaret Anlaşması çerçevesinde ürün listelerinin genişletilmesi ve karşılıklı işbirliği projelerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası ve bölgesel konular hakkında da fikir alışverişinde bulundular.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), ünlü Türkmen şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü vesilesiyle Türkmenistan’da düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılmak üzere bulunduğu Aşkabat’ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (sağda) ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), ünlü Türkmen şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü vesilesiyle Türkmenistan’da düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılmak üzere bulunduğu Aşkabat’ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (sağda) ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), ünlü Türkmen şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü vesilesiyle Türkmenistan’da düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılmak üzere bulunduğu Aşkabat’ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (sağda) ile bir araya geldi.