Özgür Özel Arnavutköy Mitinginde: Kanal İstanbul Eleştirisi ve "Tutuksuz Yargılama" Talebi

Özgür Özel Arnavutköy Mitinginde Konuştu

Mitingte öne çıkan mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Arnavutköy mitinginde yaptığı konuşmada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianameye ilişkin tepki gösterdi. Özel, "Madem deliller toplanmıştır, madem artık kaçma şüphesi kalmamıştır. Hala düşünen varsa onun tedbirini de alsın mahkeme. Ama artık canımıza tak etti, tutuksuz yargılama istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul eleştirisi

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaların ardından düzenlenen mitingde Kanal İstanbul projesine karşı olduklarını vurguladı. Proje gerçekleşirse Sazlıdere Barajı'nın yok olacağı, Terkos Gölü'nün tuzlanacağı ve içme suyu kaynaklarının üçte birinin ortadan kalkacağı iddiasında bulundu. Ayrıca projenin İstanbul nüfusunu 2 milyon artıracağını, 136 bin dönüm tarım arazisinin ve 14 bin hektar ormanın yok olacağını söyledi ve projenin hayata geçirilmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Asfalt ihaleleri ve maliyet iddiaları

Özel, 2025 yılı için İstanbul'daki belediyelerin açtığı asfalt ihalelerine ilişkin rakamları karşılaştırdı. İddialara göre; AK Parti'li Bağcılar Belediyesi'nde asfalt ton maliyeti 3 bin 553 lira, CHP'li Maltepe'de 2 bin 716 lira, CHP'li Tuzla'da 2 bin 669 lira iken AK Parti'li Arnavutköy'de ton maliyeti 6 bin 501 lira oldu. Özel, "Arnavutköy'e konulan asfaltın içine altın tozu filan karıştırılmamış" diyerek farklılıkların açıklanmasını talep etti.

Asfalt ihalesine düşük fiyat veren firmanın baskıyla devre dışı bırakıldığını iddia eden Özel, ihalenin Arnavutköy'de 587 milyon lira ile tamamlanması gerekirken bir üst teklif olan 708 milyon liraya verildiğini ve arada 327 milyon lira kamu zararı oluştuğunu öne sürdü.

Kaçak yapılar ve yargı sürecine ilişkin iddialar

Özel, Hadımköy'deki bir arsaya yapılan 320 metrekarelik kaçak ilave kapalı alan ile ilgili mahkeme kararına rağmen yapının fiilen yıkılmadığını iddia etti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın Arnavutköy Belediyesine "Kaçak yapı yıkıldı mı?" şeklinde yazı gönderdiğini, belediye yetkilisinin "İmar kirliliğine neden olan unsur ortadan kaldırılmıştır." şeklinde yanıt verdiğini ancak gerçekte yıkımın yapılmadığını söyledi.

Özel ayrıca, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ercan Döner'in Kanal İstanbul hattında yer alan bir arsada imara aykırı villa inşa ettiklerini iddia etti. Belediyede görevli iki memurun imara aykırı dosyayı imzalamayı reddettiğini, bu nedenle başka görevlere sürüldüklerini ve yerlerine gelenlerin imzaları attığını söyledi. Villanın hâlâ yerinde durduğunu, fotoğraf ve videolarını paylaşacaklarını belirtti.

İddianameler ve "duydum" eleştirisi

Özel, İBB'ye ilişkin iddianamenin henüz açıklanmadığını, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin çıkmasına karşın İBB iddianamesinin gelmediğini söyledi. Ayrıca, eline geçen iddianamede ifadelerin dayanağını eleştirerek, "578 sayfa, 'mış, miş' iddianamesi geldi. 'Duydumlar, olabilirler' dışında hiçbir şey yok" dedi ve iddianamede geçen tekrar eden ifadeleri örnek vererek sayıları paylaştı: 45 kez 'duydum', 50 kez 'düşünüyorum', 104 kez 'olabilir' ve benzer yaklaşımlar olduğunu belirtti.

Tutuksuz yargılama çağrısı

Özel, eski İBB yöneticisi Rıza Akpolat hakkında ileri sürülen suçlamalara ilişkin, "Madem deliller toplanmıştır, madem artık kaçma şüphesi kalmamıştır. Hala düşünen varsa onun tedbirini de alsın mahkeme. Ama artık canımıza tak etti, tutuksuz yargılama istiyoruz." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Arnavutköy'de vatandaşlara hitap etti.