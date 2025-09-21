Özgür Özel: Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminde 'hak yerini buldu'

Kurultay öncesi değerlendirme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçiminde oyunu kullanmadan önce gazetecilerin Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimine ilişkin sorularını yanıtladı.

Özel, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu yerine yapılan başkanvekili seçiminin belediye meclisinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Yaşanan süreci, 'büyük bir haksızlık, büyük bir kötü niyet ve bir siyasi kapkaç olayı' olarak nitelendiren Özel, CHP grubunun sıkı duruşu ve bir meclis üyesinin vicdanıyla hareket etmesinin süreci kuraya taşıdığını belirtti. 'Kurayla da olsa hak yerini buldu.'

CHP adayının belediye başkanvekili seçilmesinin Belediye Başkanımızın özgürlüğü açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Özel, sonucu 'Hayırlı uğurlu olsun. Bayrampaşa'nın iradesi zaten CHP'ydi.' sözleriyle değerlendirdi.