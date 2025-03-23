Özgür Özel'den İstanbul Adalet Sarayı'nda Kritik Açıklamalar

Özgür Özel'den Yolsuzluk Soruşturmalarına Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Adalet Sarayı'nda yaptığı açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına dair önemli yorumlarda bulundu. Özel, "Bir aklıselimin hakim olacağına ve buradan İstanbul iradesine bir saldırı, gasp yerine aklıselim çıkacağına inanıyoruz" dedi.

İmamoğlu'na Destek İçin Adliyeye Geldi

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte, toplamda 91 şüphelinin ifade verdiği İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Özel, burada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve destekçi avukatlarla buluştu.

Yargılama Süreci ve Canlı Yayın Teklifi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, bir gazetecinin "Silivri'de hazırlık olduğu söyleniyor" sorusuna, "O aşamada olunmadığını, henüz savcılık ifadesinin ilkinin tamamlandığını" belirterek kötü niyetli bir hazırlık hakkında bilgi almadıklarını ifade etti. Ekrem İmamoğlu'nun davalarının TRT'den canlı yayınlanmasını istediğini de vurgulayarak, "Yalancı tanık ifadesiyle bu kadar yeri yerinden oynattılar" dedi.

Silivri'ye Gitme İhtimali ve Ekonomik Etkileri

Özel, "Bu gece Silivri'ye doğru gitmeyi değil, Ekrem Bey'i alıp, hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz. Silivri'yi aklımızdan geçirmek istemiyoruz. O ihtimali tüketmek gerekir; o ihtimal Türkiye ekonomisini dibe batırır." diyerek, yaşanacak olası bir sürecin ülke üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Dervişoğlu: Adalet Peşindeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Haksızlıklarla, hukuksuzluklarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir siyasi operasyon daha yapılıyor. Umarım ki akılları başlarına gelir." diyerek, adalet arayışlarının devam edeceğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun İmamoğlu ailesi ve diğer partililerle adliyede bekleyişinin sürdüğü bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu (sol 2) ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında ifade verdiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu (sol 2) ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda), İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında ifade verdiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.