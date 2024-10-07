Özgür Özel'den Recai Kutan için Taziye Mesajı

CHP Lideri Özgür Özel'den Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Vefat Haberi Üzüntü Verici

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Milli Görüş Hareketi'nin değerli isimlerinden, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milli Görüş camiasına başsağlığı diliyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

Özgür Özel, bu paylaşımında Recai Kutan'ın bir fotoğrafını da eklemeyi ihmal etmedi.