Özgür Özel'den Sol İttifak'a kutlama!

Fransa'da gerçekleşen genel seçimlerin ikinci turunda sol ittifak Yeni Halk Cephesi, büyük bir zaferle birinci sırada yer aldı. Bu sonuç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından coşkuyla karşılandı. Özel, seçim sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden kutladı ve ittifakın Filistin Devleti'ni tanıma konusundaki kararlılığını övdü.

Fransa'da 2024 genel seçimlerinin ikinci turu tamamlandı ve sol ittifak Yeni Halk Cephesi, seçimleri birinci sırada bitirdi. Bu sonuç, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın ikinci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin ise üçüncü sırada yer aldığı bir tabloyu ortaya koydu. Sol ittifakın başarısı, Fransa'daki siyasi dengeleri değiştirebilecek nitelikte.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sol İttifak'ı tebrik etti. Özel, ittifakın özellikle Filistin Devleti'ni tanıma konusundaki duruşunu överek, "Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

