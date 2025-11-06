Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması: Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi açıldı

Özgür Özel: "Ben ortaya söylemişim, üstüne alınana bak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına Eskişehir'de yaptırılan Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açılışta vefa ve merkezdeki çalışmalar

Özel, açılışta yaptığı konuşmada, 9 Haziran 2025 tarihinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek için yapılan vefaya dikkat çekti. Özel, "Burada biraz önce kardeşim Ferdi Zeyrek’in vefatından sonra bir vefa örneğini Ahmet başkanımız yaşam merkezine onun adını vererek gösterdi. Yaşam merkezini sizlerle birlikte gezdik. Her biriminde gerçekten sosyal belediyecilik açısından çok çok önemli işler yapılıyor" dedi.

Yargı süreci ve Tayfun Kahraman değerlendirmesi

Özel, yargı sürecine dair de değerlendirmelerde bulunarak Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin tepkisini dile getirdi. "Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin yazın verdiği, gerekçesini eylül ayında yazdığı ve mahkemeye yolladığı kararı savcılık neredeyse bir haftadır bekliyordu. Bir yerden talimat bekliyorlar, mütalaa yazmıyorlar. Dün çok kötü bir mütalaa yazdılar ve bugün ilk kez yargı tarihimizde 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin esastan görüşüp karara bağladığı, hem kişinin sağlığı yönünden hem de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönündeki gerekçeli kararına uymayacağını açıkladı" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki soruşturma: Özel'in açıklaması

Hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Özel, şu sözlerle tepki gösterdi: "Bana Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açılmış. Ne Cumhurbaşkanına hakaret? Bir de, ’Onu savcılara dedi’ diyor. Ben savcıya ne dediğimi biliyorum. Diyecek olsam derim. Ben ortaya söylemişim, üstüne alınana bak." Özel, sözlerini haysiyetsizce saldıranlar ve hakaret edenlere yönelik suçlamalarla sürdürdü.

Gözaltına alınan gazeteciler ve adli süreç

Özel, sabah saatlerinde gerçekleşen işlemlere de tepki gösterdi: "Bir tanesi daha önce bizim de çalıştığımız basın danışmanımız olan, daha önceki tarihlerde görev yapan, şimdi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde Ekrem Başkan’ın ekibinde çalışan arkadaşımız olmak üzere çok sayıda kıymetli gazeteci arkadaşlarımızı gözaltına aldılar." Özel, gözaltı sürecine ilişkin açıklamaları aktardı: "Sonra ’Gözaltı değil, ifadeye çağırdık, ifadeye götürme işlemi’ dediler. Sonrasında ifade verince serbest bırakma tutanağı vardı, şimdi yine tutuyorlar."

Özel, yaşananları "rezil durum" olarak nitelendirerek, "Biz en kısa sürede tüm arkadaşların özgürlüklerine kavuşmasını bekliyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz. Hukuk Komisyonumuz, Çağlayan Adliyesi’nde izliyor" dedi.

Özgür Özelin açıklamaları, hem yerel bir açılış töreninin vefa bağlamı hem de ülke gündemindeki yargı ve basın özgürlüğü tartışmalarına dair değerlendirmeleri içerdi.

ÖZGÜR ÖZEL.