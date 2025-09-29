Özgür Özel'e Saldırı: Selçuk Tengioğlu'na 12 Ay Hapis ve Tahliye

Mahkeme kararı

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi, AKM'deki anma töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran sanık Selçuk Tengioğlu'nu 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit kasten yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı ve sanığın tahliyesine hükmetti.

Hakim, Adli Tıp Kurumu raporuna atıfla müşteki Özgür Özel'in yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğunu belirtti. Cezada takdiri indirim uygulanmadı.

Duruşmada sanık, 'Söylenecek çok şey var ama tekrar söylemek istemiyorum.' savunmasını yaptı; son sözünde ise 'pişman' olduğunu öne sürdü.

Özgür Özel'in avukatı Sedat Aslantaş, yaralanmanın ciddi olmadığını kabul etmekle birlikte saldırının kamu barışı ve huzurunu büyük tehlikeye attığını belirterek sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluğun devamını talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

İddianame ve soruşturma ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun 4 Mayıs günü saat 08.30 sıralarında Taksim'deki bir aparttan ayrıldığı, bir otele gidip kahvaltı yaptığı, ardından Taksim Meydanı'na yürüdüğü ve AKM önünde yaklaşık 2,5-3 saat beklediği kaydedildi.

İddianamede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tören alanına girişini gördüğü belirtilen Tengioğlu'nun, tören bitiminde Özel'in yanına yaklaşarak yüzüne tokat attığı ve böylece yaralama eylemini gerçekleştirdiği anlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Tengioğlu'nun herhangi bir suç veya terör örgütüyle irtibatının tespit edilmediği; hesap hareketleri, son 5 yıllık HTS verileri ve MASAK kayıtlarıyla olaya iştirak eden kişi veya kişilere dair bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. İddianamede ayrıca sanığın eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini kabul ettiği yer aldı.

İddianamede, Tengioğlu hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Not: Haberde yer alan isimler, tarihler ve sayısal bilgiler iddianame ve duruşma tutanaklarındaki şekliyle korunmuştur.