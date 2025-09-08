Özgür Özel, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi yakında dolacak olan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Görüşmede Özel'e, CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel de eşlik etti.
