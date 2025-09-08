Özgür Özel, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi yakında dolacak Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 18:35
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi yakında dolacak olan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Görüşmede Özel'e, CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), görev süresi yakında dolacak Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı (solda) kabul etti.

