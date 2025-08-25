Özgür Özel İzmir Buca Cezaevi'nde Tutuklu Partilileri Ziyaret Etti

Özgür Özel İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan parti yöneticileri ve yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık ve diğer partililer yer aldı.

Ziyaretin Ardından: Cezaevi Koşulları

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Özel, cezaevi şartlarına ilişkin tutuklulardan herhangi bir şikayet almadıklarını belirtti. Özel, "Arkadaşlarımız cezaevi yönetimi ve çalışanlarına memnuniyetlerini ifade etti." dedi.

Kooperatif Soruşturmaları ve Yargılama Süreci

Özel, kooperatif soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve beraberindekiler hakkında İzmir'de açılan davalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gibi bir soruşturma yürütülürse ki onu bir düşman hukuku olarak görüyoruz. Onun gibi mukabele ederiz ancak 'tutuksuz yargılamanın yapıldığı, delillerin hızla toplandığı, iddianamenin hızla yazıldığı adil bir yargılama süreci olursa ona göre cevabımızı veririz' dedik. İzmir'de kasım ayına kalan iki dava var, bu davalarda hiç tutuklu yok. Tutuklu olanların hepsini tensiple tutuksuz yargılamaya çevirdiler iddianamenin kabulüyle beraber. Ben buna ne söyleyeceğim? Şimdi bizi niye yargılıyorsunuz? Niye mahkeme açıldı? Bunlara bir laf söyleyecek halimiz yok. Hiçbir arkadaşımız da demiyor. Diyorlar ki arkadaşlarımız 'O davalarda tutuksuz yargılanıyoruz. Kendimizi ve masumiyetimizi, suçsuzluğumuzu orada ifade edeceğiz.' Biz de o davaları dikkatle takip edeceğiz ama kasım ayına kadar tutukluluk olsaydı burada isyan ederdik."

Kooperatifçilik ve Çözüm Arayışı

Özel, kooperatifçiliğin suç olmadığına dikkat çekerek, inşaat maliyetlerindeki on katlık artışın İzmir'deki kooperatiflerin ilerlemesini yavaşlattığını savundu. Yaşanan aksilik ve hataların ilerlemenin durmasına ve paniğe yol açtığını belirtti: "CHP Genel Merkezi olarak, İzmir'deki kooperatifçilik meselesini bir hata, bir suç olarak değil, doğru bir iş, yaşanan süreci de bir talihsizlik olarak yorumluyoruz."

Çözüm üretme iradelerini vurgulayan Özel, "Çözüm üretme irademiz var. 19 Eylül'deki mahkeme dosyasına resmen de girecek, ayrıca da İzmir'de varıp da karşımızda 5-6 bin tane mağdur yaratacak halimiz yok. Bize her daim sahip çıkmış, bizim her daim sahip çıkacağımız bu kentte böyle bir mağduriyet yaratacağımız yok." dedi. CHP'nin kooperatifçiliği bugünün sorunlarına çözüm üreten doğru bir model olarak gördüğünü ve bu alanda yeni yaklaşımlar geliştirileceğini belirtti.

Diğer Açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın durumuna da değinen Özel, "bugünün şartlarında Çalışkan'ın burada bir dakika durmaması gerektiğini" ifade etti. Mehmet Murat Çalık için ise Özel, "Mehmet Murat Çalık bir hükümlü değildir. Hükümlüye uygulananlar uygulanıyor. Suçu ispata muhtaç, yargılanmaya muhtaç." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık'ın beraat edeceğine inandığını söyleyen Özel, "Bu sırada hastalığı nüksederse ne olacağının cevabını kim verebilir?" diye ekledi.

Kimler Eşlik Etti

Özel'e ziyaret sırasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Murat Bakan eşlik etti.

