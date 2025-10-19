Özgür Özel: Manisa İl Kongresi'nde 'Yeni Yürüyüş' ve Seçim Hazırlıkları Çağrısı

Özgür Özel, CHP Manisa 39. Olağan İl Kongresi'nde seçim hazırlıklarını açıkladı; politika belgeleri bakanlıklara göre tasnif ediliyor ve adayların partililer olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 14:58
Özgür Özel: Manisa İl Kongresi'nde 'Yeni Yürüyüş' ve Seçim Hazırlıkları Çağrısı

Özgür Özel: Manisa İl Kongresi'nde Yeni Yürüyüşe Çağrı

CHP Manisa 39. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Manisa 39. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, il kongrelerinin ardından partide yeni bir yürüyüşe başlayacaklarını duyurdu.

Özel, Manisa'daki kongrelerin kendisi için duygusal anlam taşıdığını, burada sevinçleri, gururları, başarıları ve hüzünleri yaşadığını belirtti. Ayrıca, haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i rahmetle andı.

Seçim hazırlıkları ve politika belgeleri

Genel seçim hazırlıklarına başladıklarını aktaran Özel, programın önümüzdeki sürecin omurgasını oluşturacağını söyledi. Özel, "Şimdi bu il kongreleri bittikten sonra hep beraber yeni bir yürüyüşü ve soluk almadan tamamlayacağımız bir çalışmayı başlatacağız. Şu anda programın ana sütunları bakanlıklara göre tasnif edilmiş politika belgelerine dönüştürülüyor." ifadelerini kullandı.

Yerel seçim başarısına işaret eden Özel, bunun iktidar değişiminin adımları olduğunun hem millette hem de rakiplerinde netleştiğini kaydetti.

Vurgulanan siyasi anlayış ve toplumsal birlik

Özel, siyasetlerinin intikam temelli değil, mütevazılık, millete hizmet ve demokrasi üzere inşa edildiğini belirterek, Türkiye'nin dayanışma ve omuz omuza durma anlayışına ihtiyaç duyduğunu vurguladı: birlikte tasada, kıvançta, iyi günde, kötü günde, bayramda ve cenazede olunması gerektiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamaması durumuna ilişkin yöneltilen sorulara Özel, "Vallahi ben değilim. Sensin, bu salonda oturan herkes benim cumhurbaşkanı adayım. Benim cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz." yanıtını verdi.

Parti üyelerini gündelik kaygılardan sıyrılarak iktidara odaklanmaya davet eden Özel, her üyenin partinin politikalarını dinleyip, anlaması ve anlatabilecek düzeye gelmesi gerektiğini söyledi.

Tarihi göndermeyle çağrı

Fatih Sultan Mehmed'in Manisa'dan yola çıkışına atıf yapan Özel, "Beni seven arkamdan gelsin" sözünü anımsatarak, aynı kararlılıkla İstanbul'a ve Türkiye'nin dört bir yanına doğru yola çıktıklarını ifade etti. Konuşmasını, "İktidara yürümeye, bir devri kapatıp bir devri açmaya hazır mıyız? Beni seven arkamdan gelsin, ülkesini seven arkamdan gelsin. Hepinizi seviyorum. Biz başaracağız, demokratlar kazanacak, cumhuriyetçiler kazanacak, Atatürk'ü sevenler, Cumhuriyet'i sevenler kazanacak." sözleriyle tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta), Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Manisa 39....

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta), Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Manisa 39. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta), Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Manisa 39....

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
37. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Bielefeld'de
2
Özgür Özel: Manisa İl Kongresi'nde 'Yeni Yürüyüş' ve Seçim Hazırlıkları Çağrısı
3
Trabzon Arsin'de Kayıp Balıkçı Mehmet Ali Gürsoy İçin Arama Sürüyor
4
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde Gazeteciye Saldırı ve Arbede
5
Floor Curling Cezaevlerinde: Erzurum'da 371 Hükümlü Sporla Tanıştı
6
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
7
Muğla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)