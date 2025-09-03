Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in Yeditepe Üniversitesi Kaydına Eşlik Etti

CHP lideri, merhum belediye başkanının kızına üniversite kapısında destek verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kayıt işlemlerinde yanında oldu.

Nehir Zeyrek, babasının mesleğini sürdürmek amacıyla Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tercih etti. Özel, kayıt işlemleri sırasında genç kızın destekçisi olmak için üniversiteye geldi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Özel, merhum Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile de bir süre sohbet etti.

Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğü'ne geçen Özel, Nehir Zeyrek'in kayıt işlemlerini tamamladı ve öğrenci belgesindeki "öğrenci velisi" alanına imza attı. Özgür Özel'e, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de eşlik etti.

Kayıt işlemlerinin ardından Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek üzere üniversiteden ayrıldı. Daha önce de Özel'in, Nehir Zeyrek'i Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği okula götürdüğü ve sınav sonuna kadar okul çevresinde beklediği kaydedildi.

