Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Gazze'de Soykırımı Görmezden Gelemeyiz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Açıklamaları

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Gazze'de sürdürülen soykırımın görmezden gelinmeyeceğini ifade etti. Şerif, İslamabad'da gerçekleştirdiği konuşmada, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında bu önemli konuyu gündeme getirdi.

ŞİÖ ve Gelecek Nesiller

Şerif, dünya üzerindeki sosyal, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki muazzam dönüşümleri göz önünde bulundurarak, ŞİÖ'nün çok taraflılığın sembolü olduğunu belirtti. Ayrıca iklim değişikliğini "sınırları aşan varoluşsal bir kriz" olarak tanımladı. Böyle bir ortamda, geleceğe yönelik dayanıklılığı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere ŞİÖ içerisinde çevresel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Sorumluluk

Kapanış konuşmasında, "Sözlerime son vermeden önce Gazze'de devam eden soykırımı görmezden gelemeyeceğimizi belirtmek isterim" diyen Şerif, uluslararası toplumun kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. 1967 sınırları temelinde, koşulsuz bir ateşkes sağlamak için Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

İşbirliği Çağrısı

Başbakan, ŞİÖ üyelerine farklı görüşler ve bölünmeler yerine işbirliğine odaklanmaları yönünde çağrıda bulundu. Bu tür bir işbirliği, sadece bölgedeki değil, global ölçekte de barış ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.