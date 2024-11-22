Pakistan'da Şii Müslümanlarına Yönelik Saldırıda Ölü Sayısı 42'ye Yükseldi

Pakistan'da Şii Müslümanları Taşıyan Araçlara Saldırı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Şii Müslümanlarını hedef alan bir silahlı saldırıda, ölü sayısının 42'ye çıktığı bildirildi. Eyalet bakanı Aftab Alam yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısını duyurdu.

Alam, olayın faillerini bulmak amacıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Yerel polis yetkilisi Azmat Ali ise, saldırının hedefindeki araçların, Şii Müslümanları için Paraçinar kentinden eyaletin başkenti Peşaver'e giden yaklaşık 200 araçlık bir konvoyun parçası olduğunu belirtti.

Yaralılar ve Saldırının Etkileri

Olay, son yıllarda bölgede meydana gelen en ölümcül saldırılardan biri olarak tanımlanırken, 20 yolcunun yaralandığı ve bunlardan 10'unun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, saldırıyı bir terör saldırısı olarak nitelendirirken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de saldırıyı kınadı ve sorumluların cezalandırılacağı sözünü verdi.

Pakistan'da Terör Sorunu

Pakistan, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıkça terör saldırıları yaşandığını bildirmektedir. İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da bulunan Pakistan Talibanı (TTP) tarafından organize edildiğini öne sürüyor, fakat Afganistan hükümeti bu iddiaları reddetmektedir.

Bölgedeki Kurram bölgesi, Peşaver'in yaklaşık 218 kilometre uzağında dikkat çekiyor ve sık sık aşiret ve mezhep çatışmalarına sahne oluyor. Kurram'ın Paraçinar ilçesi ise, Pakistan'daki Şii nüfusun yoğun olarak bulunduğu yerlerden biridir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.