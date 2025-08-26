Pakistan'da TTP Operasyonunda 8 Militan Öldürüldü

Pakistan'da TTP'ye Yönelik Operasyonda 8 Militan Öldürüldü

Pakistan polisi, Hayber Pahtunhva eyaletinin Aşağı Dir bölgesinde üç gündür devam eden operasyonlarda 8 TTP mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Operasyonun detayları

Dawn gazetesinin haberine göre, yerel polis yetkilileri düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, operasyonun hava koşulları ve bölgenin yoğun bitki örtüsünden dolayı zaman aldığı, çatışmaların bölgenin farklı kesimlerinde yer yer devam ettiği vurgulandı.

Pakistan'ın terör sorunu

Ülkede silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ön plana çıkıyor; BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin Beluc halkı tarafından yönetilmesini talep ediyor.