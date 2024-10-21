Pakistan'da Yargı Sistemine Yönelik Reform Yasası Kabullendi

Pakistan'da Yargı Reformu Yasa Tasarısı Yasalaştı

Pakistan Parlamentosu, yargı sistemini reforme etmeyi hedefleyen 26. Anayasa Değişikliği Yasa Tasarısı 2024'ü kabul etti. Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari tarafından onaylanan bu tasarı, yargı süreçlerini düzenlemeyi amaçlıyor.

Yasa Tasarısının Onay Süreci

Dawn gazetesinin aktardığına göre, yasa tasarısı parlamentoya sunulmadan önce kapsamlı bir tartışmanın ardından oylama sürecine girdi.

Parlamentoda 225 "evet" oyuna karşılık sadece 12 "hayır" oyu alan tasarı, böylelikle yasalaşmış oldu. Yasa kapsamında, parlamentodaki partilerin üyesi olduğu 12 kişilik bir komite, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için en kıdemli üç yargıç arasından birini seçecek. Hükümet, bu komitenin önerileri doğrultusunda Anayasa Mahkemesi başkanını 3 yıllığına atama yetkisine sahip olacak.

Finansal Reformlar ve PTI Tepkisi

Yasa ayrıca, ülkenin 2028 yılına kadar faize dayalı finans sistemini ortadan kaldırmayı da öngörüyor.

Öte yandan, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) üyeleri yasaya karşı çıkıntı gösterdi. PTI üyeleri, 27 maddelik yasa tasarısının kabulünün ardından meclisi terk ederek oylama sürecini boykot etti. PTI üyesi ve avukat Ali Zafar, tasarının anayasaya "zarar vereceği" gerekçesiyle oylamaya katılmadıklarını belirtti.

Zafar, PTI lideri tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın tasarı ile ilgili yeterince bilgilendirilmediğini savunarak, bu değişikliklerin "demokrasiye büyük bir leke süreceğini" ifade etti. Ayrıca, tasarının ileride telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabileceğini vurguladı.