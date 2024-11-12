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Pakistan'da Yolcu Otobüsü Nehre Düştü: 18 Ölü

Pakistan'da Gilgit Baltistan'da bir yolcu otobüsü nehre düştü, 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 19:04
Pakistan'da Yolcu Otobüsü Nehre Düştü: 18 Ölü

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde meydana gelen üzücü bir kazada, bir yolcu otobüsü nehre düştü. İlk belirlemelere göre, bu trajik olayda 18 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet Sözcüsü Faizullah Farqan, otobüsün düğün için hareket eden bir grup tarafından kullanıldığını belirtirken, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Farqan, kazada yaşamını yitirenler dışında kalan yolcular için arama kurtarma çalışmalarının hızla sürdüğünü açıkladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti ve bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bu olay, bölgedeki karayolu güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirirken, acil durum müdahale ekipleri olay yerinde hızlı bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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