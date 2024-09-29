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Pakistan'dan Birleşmiş Milletlere İsrail Tepkisi

Pakistan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını kınadı ve BM'ye çağrıda bulundu. Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümü gerilimi artırdı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:44
Pakistan'dan Birleşmiş Milletlere İsrail Tepkisi

Pakistan'dan İsrail'e Sert Tepki

Pakistan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından İsrail’in artan saldırılarını şiddetle kınadı. Birleşmiş Milletlere (BM), bu ülkenin durdurulması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Orta Doğu'da İsrail’in maceracılığı giderek artmakta. Bu ülkenin sivil nüfusa yönelik durmaksızın gerçekleştirdiği saldırılar ve uluslararası hukuku umursamaması son derece endişe verici." denildi.

Açıklamada, son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'ın egemenliğini ihlal ederek sivilleri hedef aldığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dile getirilen metinde, Hasan Nasrallah'ın ölümüyle birlikte bölgedeki gerilimin arttığına dikkat çekildi.

BM'ye Çağrı

Pakistan, Lübnan halkıyla dayanışma mesajı vererek, "BM Güvenlik Konseyi'ni bölgedeki uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle İsrail'i durdurmaya ve Orta Doğu’da barışı sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Saldırıları ve Zararlar

Pakistani Dışişleri Bakanlığının açıklamalarına göre, İsrail’in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1052 kişi hayatını kaybetti. 8 Ekim 2023'ten beri süregelen çatışmalarında, İsrail ordusu onlarca hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan makamları, 17 Eylül'den itibaren yalnızca 104’ü çocuk, 194’ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişinin israilli saldırılardan öldüğünü bildirdi. Hasan Nasrallah, 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlenen bir hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Başka bir yandan, Lübnan'ın güney kesimlerinden Beyrut ve kuzey bölgelere göç dalgası sürerken, Suriye'ye de on binlerce insanın göç etmesi bekleniyor. Hizbullah, İsrail'e karşı roket ve füzelerle misilleme yapmaya devam ederken, İsrail tarafında büyük bir hasar olduğu bildirilmedi.

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