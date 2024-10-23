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Pakistan'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Pakistan, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:10
Pakistan'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Pakistan'dan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne Destek

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Asıf Ali Zerdari'nin Açıklamaları

Associated Press of Pakistan'a göre, Cumhurbaşkanı Zerdari, "Bu korkak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz." dedi. Zerdari, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Şahbaz Şerif'in Sosyal Medya Paylaşımı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Ankara'da düzenlenen terör saldırısı karşısında üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verdi. Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına en içten taziyelerimi iletiyorum." diyerek saldırıyı kınadı.

Şerif, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek yaralılara acil şifalar istedi ve Türk halkının yanında olduklarını belirtti.

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