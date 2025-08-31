DOLAR
Pakistan ile Ermenistan Resmen Diplomatik İlişkileri Kurdu

Pakistan ve Ermenistan, ŞİÖ Zirvesi kapsamında Tiencin'de yapılan görüşmede diplomatik ilişkiler kurma kararı aldı; işbirliği alanları ekonomi, eğitim, kültür ve turizm.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:35
ŞİÖ Zirvesi marjında Tiencin görüşmesi

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dar ve Mirzoyan görüşmeleri kapsamında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını kararlaştırdı.

Bakanlar görüşmede, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilke ve amaçlarına bağlılıklarını vurgulayarak iki ülke arasında ekonomi, eğitim, kültür ve turizm gibi alanlarda işbirliği yollarını ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda diplomatik ilişkilerin kurulduğuna ilişkin ortak bildiriyi imzaladıklarını duyurdu.

