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Palandöken Dağı'nda Fidan Dikimi Etkinliği

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda düzenlenen ağaçlandırma etkinliği, Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:41
Palandöken Dağı'nda Fidan Dikimi Etkinliği

Palandöken Dağı Ağaçlandırıldı

Erzurum'da, Vali Mustafa Çiftçi'nin öncülüğünde Palandöken Dağı'nda fidan dikimi için etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlik, doğanın korunmasına yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.

Vali Mustafa Çiftçi'nin Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Vali Çiftçi, "Biz bu vatanı atalarımızdan miras olarak almadık, emanet olarak aldık. Bu emaneti de en azından olduğu gibi muhafaza etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Erzurum'un arazisinin büyük bir bölümünün tarım ve meralık alanlardan oluştuğunu vurgulayan Çiftçi, "İlimizin yüzde 12'si ormanlık alanlardan oluşuyor" dedi.

Ağaçlandırma Projesi Detayları

Palandöken Dağı'ndaki ağaçlandırma projesi kapsamında 265 hektar alanda fidan dikimi gerçekleştirilirken, Aşkale'de de 69 hektar ve Horasan'da 72 dekar alanda fidanlar toprakla buluşacak. Toplamda 406 hektar alanda 122 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Çiftçi, "Ülkemizin yeşil vatanına katkıda bulunacağız" diyerek yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti.

Etkinliğe Katılanlar

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Jandarma Komutanı Engin Avcı ve Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’un yanı sıra birçok kurum müdürü de katıldı. Vali Çiftçi ve protokol üyeleri ile birlikte fidan dikimi yaparak, ağaçlara can suyu verdiler.

Bu etkinlik Erzurum'un doğal zenginliklerinin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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