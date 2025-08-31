DOLAR
Pamukkale'de Kaybolan 15 Yaşındaki Engelli Çocuk Sağ Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün kaybolan 15 yaşındaki engelli H.B, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Acıpayam'da sağ olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:44
GÜNCELLEME - KAYIP ÇOCUĞUN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaybolan engelli çocuk sağ olarak bulundu.

Gölemezli Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki H.B, dün saat 13.00 sıralarında kayboldu. Ailesinin aramalarından sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi.

Bölgeye yönlendirilen jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri arama çalışmalarına katıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından çocuğun yürüdüğü güzergahları tespit eden ekipler, çocuğu Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi yakınlarında buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk daha sonra jandarma personelinin yardımıyla ailesine teslim edildi.

