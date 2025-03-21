Panama'nın Güneyinde 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Panama'nın güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can ve mal kaybı yok.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:40
Panama'nın Güneyinde 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Panama'nın Güney Açıklarında Şiddetli Deprem

Bugün, Panama'nın güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Punta de Burica liman kentinin 123 kilometre güneydoğusunda olduğu belirtildi.

Depremin Detayları

Bu şiddetli deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Ayrıca, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

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