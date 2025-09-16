Papa 14. Leo'dan Gazze Endişesi: Kutsal Aile Kilisesi'ne Destek

Papa 14. Leo, Rahip Gabriel Romanelli ile telefonda görüşerek Gazze'deki duruma ilişkin endişesini dile getirdi ve dua etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:51
Papa, Rahip Gabriel Romanelli ile telefonda görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Kutsal Aile Kilisesi Rahibi Gabriel Romanelli ile telefon görüşmesi yaparak bölgede yaşananlara ilişkin endişesini dile getirdi.

Vatican News'ta yer alan habere göre, Papa bugün Rahip Romanelli ile görüştü. Arjantinli Rahip Romanelli, görüşmede Gazze'deki durum hakkında bilgi verip, kiliseye sığınan 450 kişiye yardım etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Romanelli, İsrail ordusunun operasyonlarını giderek daha yakından hissettiklerini belirterek, operasyonların Gazze'nin diğer mahallelerinde yoğunlaştığını; kilisenin bulunduğu bölgeyi doğrudan etkilemediğini ifade etti.

Papa 14. Leo da Rahip Romanelli'ye yaşananlara ilişkin endişesini iletip, onlar için dua ettiğini söyledi.

İsrail'in kara saldırıları ve bölgedeki gelişmeler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını açıklamıştı.

