DOLAR
34,04 0,04%
EURO
37,96 -0,01%
ALTIN
2.824,76 -0,83%
BITCOIN
2.154.391,79 -4,98%

Papa Franciscus, Medjugorje'yi Katolikler İçin Manevi Bir Mekan Olarak Onayladı

Papa Franciscus, Bosna Hersek'in Medjugorje kasabasını Katolikler için ibadet edilebilecek manevi bir yer olarak tanıdı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:02
Papa Franciscus, Medjugorje'yi Katolikler İçin Manevi Bir Mekan Olarak Onayladı

Papa'nın Onayı ile Medjugorje'nin Yeni Statüsü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Bosna Hersek'in güneyinde yer alan Medjugorje kasabasını "Katolikler için ibadet edilebilecek manevi mekan" olarak onayladı. Bu durum, Katolikler arasında uzun süredir tartışmalara neden olan Hz. Meryem'in görünümleriyle ilgili bir sürecin sonucunu temsil ediyor.

İman Doktrini Kurulu'nun Değerlendirmesi

Vatikan İman Doktrini Kurulu, Medjugorje hakkında yaklaşık 15 yıl süren araştırmalarının ardından bu değerlendirmeyi yaptı. Kurul, Papa Franciscus'un, Medjugorje'nin Katolikler için "olumlu yönlerini" kabul ederek kasabanın manevi ibadet yeri olmasına verdiği onayı açıkladı.

Ancak, Kurul Papa'nın, Hz. Meryem'in vermiş olduğu mesajların gerçek olduğunu ilan etmediğini önemli bir ayrıntı olarak vurguladı. Bu karar neticesinde Medjugorje, Katolikler için adeta bir "hac noktası" olacak şekilde anılmaya başlandı.

Bosna Hersek'teki Hristiyanların Memnuniyeti

Bu yeni karar, Bosna Hersek'teki Hristiyan toplumu tarafından coşkuyla karşılandı. 24 Haziran 1981'de, Medjugorje'de 6 kişi, 6 gün boyunca Hz. Meryem'in kendilerine göründüğünü iddia etti. Bu olayın ardından, her yıl aynı tarihte düzenlenen etkinlikler, Medjugorje'nin dünya çapında Katolikler için önemli bir merkez haline gelmesine zemin hazırladı.

Özellikle 25 Haziran, Medjugorje'de Hz. Meryem'in göründüğü gün olarak kutlanmakta ve binlerce Hristiyan her yıl bu tarihte kasabaya gelerek dua etmektedir. Medjugorje'nin durumu, geçmişte Lourdes ve Fatima gibi diğer önemli manevi merkezlerle kıyaslanarak tartışmalara neden olmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Narin Abisi Enes Cinayet İçin Malatya'dan 1 Gün Önce Çağrıldı
2
Bayrampaşa'da Market Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Hizbullah Lideri Nasrallah'dan İsrail'e Sert Tepki
4
Zonguldak'taki Oksijen Tüpü Patlaması Davası Devam Ediyor
5
Tevfik Eren Iğdır'da Gazetecilerle Buluştu
6
Ardahan'da Gaziler Günü Kutlaması: Spor ve Dayanışma Etkinliği
7
Papa Franciscus, Medjugorje'yi Katolikler İçin Manevi Bir Mekan Olarak Onayladı

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı